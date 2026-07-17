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11:26, 17 июля 2026Экономика

Москвичам пообещали солнце

Синоптик Леус: В столице ожидается тихая и солнечная погода в выходные
Елизавета Городищева
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Арина Антонова / РИА Новости

В Москве ожидаются жаркие выходные. Об этом в эфире радиостанции «Серебряный дождь» сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

При этом предстоящая ночь в столице будет холодной — температура останется около отметки в 10 градусов Цельсия. За формирование метеорологических условий в предстоящие выходные и в первый день следующей недели будет отвечать обширный антициклон, который медленно смещается с северо-запада в южные районы европейской части России.

В субботу и воскресенье, 18 и 19 июля, в Москве ожидается малооблачная, тихая и сухая погода с дневной температурой выше климатической нормы. В первый выходной день в столице воздух прогреется до плюс 25-27 градусов, в воскресенье ожидается плюс 27-29 градусов. Аналогичная погода ожидается в понедельник, 20 июля.

Ранее синоптик Михаил Леус сообщил, что в выходные столичный регион ждет погода с преобладанием антициклональной деятельности с отсутствием осадков и слабым ветром и с большим суточным ходом температуры. Такая погода характерна, например, для Иркутской области, Красноярского края или Забайкалья.

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