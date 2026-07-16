Москвичам предсказали характерную для Иркутска погоду

Синоптик Леус: На выходных Москву ждет характерная для континентального климата погода

Грядущие выходные, 18 и 19 июля, принесут в центральные области Европейской России, в том числе в Москву, погоду, характерную для регионов с резко континентальным климатом. Об этом сообщил главный специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в Telegram-канале.

Столичный регион ждет погода с преобладанием антициклональной деятельности, с отсутствием осадков и слабым ветром, и с большим суточным ходом температуры. Такая погода характерна, например, для Иркутской области, Красноярского края или Забайкалья.

В субботу и в воскресенье в столице будет малооблачно и сухо, по ночам столбики термометров будут держаться на уровне плюс 10 градусов, днем поднимаясь до плюс 24-26 градусов Цельсия в субботу и плюс 27-29 градусов в воскресенье.

Предстоящая ночь на пятницу, 17 июля, станет в столице одной из самых холодных с начала лета: к утру в мегаполисе ожидается плюс 8-10 градусов, в Подмосковье плюс 5-10 градусов. Днем в пятницу, несмотря на обилие солнца и отсутствие осадков, температура не поднимется выше плюс 20-22 градусов.

Ранее Михаил Леус сообщил, что погода 16 июля в Москве будет больше похожа на сентябрьскую.