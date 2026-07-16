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09:18, 16 июля 2026Экономика

Москвичам пообещали погоду на уровне сентября в середине лета

Синоптик Леус: 16 июля погода в Москве будет похожа на сентябрьскую
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

В четверг, 16 июля, погода в Москве будет похожа на сентябрьскую. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в разговоре с RT.

По словам синоптика, под влиянием холодного атмосферного фронта, который будет пересекать город с севера на юг, ожидается облачная с прояснениями погода с кратковременными дождями в некоторых районах. Температура при этом окажется аномально низкой для этого периода.

«Порывистые ветры северных румбов будут поставлять к берегам Москвы-реки холодные воздушные массы, что удержит температурный фон существенно ниже климатической нормы — на уровне начала сентября», — пояснил Леус. Так, в городе столбики термометров покажут плюс 18-20 градусов, а по области — плюс 17-22 градуса. Порывистый ветер будет дуть со скоростью 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление немного превысит норму и составит 749 миллиметров ртутного столба, заключил специалист.

Ранее главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова пообещала москвичам приятную погоду для отдыха в предстоящие выходные.

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