Москвичам рассказали о погоде на выходных

Синоптик Позднякова: В выходные в Москве ожидается приятная погода для отдыха

В предстоящие выходные погода в Москве будет приятной для отдыха. Об этом сообщила главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова в разговоре с RT.

По словам синоптика, в заключительные дни недели погоду будет определять область повышенного атмосферного давления. В период с пятницы по воскресенье, 17-19 июля, в городе ожидается переменная облачность без осадков. «Ночь на пятницу еще будет прохладной. В Москве это около плюс 12-14 градусов Цельсия, а по области в пределах плюс 11-16 градусов Цельсия», — отметила она. Последующие ночи в столице, добавила Позднякова, окажутся теплее — столбики термометров покажут плюс 16-18 градусов.

Что касается дневной температуры, в пятницу она составит плюс 21-23 градуса. «При этом по области температура может подниматься до плюс 25 градусов Цельсия. И сохранится плотный северный ветер», — уточнила синоптик. В субботу и воскресенье, 18 и 19 июля, воздух прогреется до плюс 25-26 градусов. «То есть погода будет приятной для отдыха», — заключила специалист.

Ранее синоптики портала «Метеовести» рассказали, что в среду, 15 июля, погода в Москве будет формироваться в противоборстве двух циклонов. В некоторых районах столицы прогнозируются дожди.