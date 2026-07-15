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14:25, 15 июля 2026Экономика

Москвичам пообещали погодное противоборство

Метеовести: 15 июля погода в Москве будет обусловлена борьбой циклонов
Елизавета Городищева
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

В среду, 15 июля, погода в Москве будет формироваться в противоборстве двух циклонов. Ожидается облачность с проясненими, местами небольшие дожди, сообщили синоптики портала «Метеовести».

Погодное противоборство будет представлено ушедшим на Урал циклоном и наступающим с запада барического гребня.

Температура воздуха будет держаться на уровне плюс 23-25 градусов, по области ожидается плюс 21-26 градусов. Ветер ожидается северо-западный 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 745 миллиметров ртутного столба, что немного ниже нормы.

Ранее ведущий сотрудник Гидрометцентра Марина Макарова сообщила, что дожди прекратятся в Москве и области в пятницу и субботу, 17 и 18 июля. На этом фоне усилится прогрев воздуха, ночи, напротив, станут свежее.

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