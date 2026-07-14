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19:04, 14 июля 2026Экономика

Москвичам назвали дату прекращения дождей

Синоптик Макарова: Дожди в Москве и области прекратятся 17 июля
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

В пятницу и субботу, 17 и 18 июля, в Москве и области прекратятся дожди. Такие даты назвала ведущий сотрудник Гидрометцентра Марина Макарова, ее слова передает ТАСС.

В эти дни в столичном регионе прогнозируется небольшая облачность без осадков, рассказала синоптик.

Макарова добавила, что на этом фоне усилится прогрев воздуха, а ночи станут свежее. Так, в пятницу днем столбики термометров покажут плюс 20-25 градусов, а ночью опустятся до плюс 8-13 градусов. В субботу же ночью воздух прогреется до плюс 9-14 градусов, заключила метеоролог.

Ранее синоптик заявила, что на текущей неделе в Москве повысится атмосферное давление. В начале недели давление составит 742 миллиметра ртутного столба. В среду и четверг, 15 и 16 июля, показатель будет держаться в пределах нормы, а в пятницу немного ее превысит, достигнув 751 миллиметра. В воскресенье давление начнет медленно снижаться.

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