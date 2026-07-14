Гидрометцентр: В Москве вырастет атмосферное давление

На текущей неделе в Москве ожидается рост атмосферного давления. Такой прогноз дала ведущий сотрудник Гидрометцентра Марина Макарова в беседе с ТАСС.

По словам специалиста, в начале недели давление составит 742 миллиметра ртутного столба. В среду и четверг, 15 и 16 июля, показатель будет держаться в пределах нормы, а в пятницу немного ее превысит, достигнув 751 миллиметра. В воскресение давление начнет медленно снижаться.

Макарова отметила, что такие небольшие изменения атмосферного давления считаются плавными и часто наблюдаются летом.

Ранее сообщалось, что в ближайшее время в некоторых районах Москвы пройдет гроза. При этом в столице установится жаркая погода на уровне 26 градусов тепла.