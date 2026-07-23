В Грузии обвинили иноагентов в раздувании истории с избиением россиянки

Кобахидзе: Нападение на россиянку в Грузии специально раздувают иноагенты

Нападение на россиянку в Грузии, после которого у нее был выявлен перелом носа, специально раздувают иноагенты. С такой оценкой выступил премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе, передает «Первый канал Грузии».

Накануне в Кахетии мужчина ворвался в гостиничный номер к двум российским туристкам и жестоко избил одну из них. Ему грозило до трех лет лишения свободы, однако вскоре его отпустили. Пострадавшей и ее подруге же запретили покидать Грузию до конца расследования.

«Здесь действует очень простой приказ искусственно навязывать нам в Грузии ненависть извне, и эту задачу выполняют конкретные агенты. Мы будем всячески противодействовать этой задаче и всем тем людям, которые занимаются выполнением таких приказов», — сообщил глава грузинского кабмина.

21 июля столице Грузии Тбилиси прошло шествие в защиту мужчины, сломавшего нос россиянке. Люди выстроились колонной и шли по улицам с флагами Евросоюза и Украины.

