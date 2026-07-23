Слуцкий заявил, что жители европейских стран с каждым днем разочаровываются в политиках

Политики в Европе сами себя уничтожают, и жители их стран ежедневно разочаровываются в них. Об этом сказал председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, передает RT.

Россия не хочет нападать на Европу, а там, напротив, хотят войны, считает политик. Он признался, что не хочет проводить аналогий, однако привел в пример злых собак, на которых хочется надеть намордник.

«Мы хотим, чтобы они нас не покусали», — сказал Слуцкий.

Ранее политик заявил, что «коалиция желающих» сделала еще один шаг в сторону эскалации конфликта.