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17:09, 23 июля 2026Россия

В России указали на политическое разочарование европейцев

Слуцкий заявил, что жители европейских стран с каждым днем разочаровываются в политиках
Анна Харитонова
Анна Харитонова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Benoit Tessier / Reuters

Политики в Европе сами себя уничтожают, и жители их стран ежедневно разочаровываются в них. Об этом сказал председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, передает RT.

Россия не хочет нападать на Европу, а там, напротив, хотят войны, считает политик. Он признался, что не хочет проводить аналогий, однако привел в пример злых собак, на которых хочется надеть намордник.

«Мы хотим, чтобы они нас не покусали», — сказал Слуцкий.

Ранее политик заявил, что «коалиция желающих» сделала еще один шаг в сторону эскалации конфликта.

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