В России указали на политическое разочарование европейцев

Политики в Европе сами себя уничтожают, и жители их стран ежедневно разочаровываются в них. Об этом сказал председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, передает RT.
Россия не хочет нападать на Европу, а там, напротив, хотят войны, считает политик. Он признался, что не хочет проводить аналогий, однако привел в пример злых собак, на которых хочется надеть намордник.
«Мы хотим, чтобы они нас не покусали», — сказал Слуцкий.
Ранее политик заявил, что «коалиция желающих» сделала еще один шаг в сторону эскалации конфликта.