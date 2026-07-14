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01:03, 14 июля 2026Россия

В России оценили действия «коалиции желающих» по Украине

Слуцкий заявил, что «коалиция желающих» сделала еще один шаг в сторону эскалации конфликта
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

«Коалиция желающих» сделала еще один шаг в сторону эскалации украинского конфликта. Такое мнение выразил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий в своем Telegram-канале.

«Соглашение об "антибаллистической коалиции" — по сути, фрагментация внутри европейской партии войны», — отметил он.

Политик напомнил, что лидеры этих стран в совместном коммюнике, подписанном по итогам встречи в Париже, назвали создаваемую структуру оборонительной.

По его мнению, такие заявления являются проявлением цинизма и лицемерия, поскольку аналогичным образом ранее характеризовали и НАТО, которое впоследствии максимально приблизило свою военную инфраструктуру к российским границам и теперь рассматривает Россию как долгосрочную угрозу.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что так называемая коалиция желающих по своей сути является «коалицией подстрекателей войны», поскольку ее участники не стремятся к урегулированию конфликта на Украине.

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