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13:43, 11 июня 2026Мир

В МИД России рассказали о прошедшей встрече с послами Британии, Франции и Германии

МИД России изложил послам ФРГ, Британии и Франции оценки деструктивной политики их стран
Семен Александров (старший редактор отдела «Мир»)

Фото: Александр Ярик / ТАСС

Замглавы МИД России Михаил Галузин изложил послам Германии, Великобритании и Франции оценки деструктивной политики руководства их стран. О прошедшей встрече с дипломатами говорится в заявлении на сайте дипведомства.

«Главам дипломатических миссий были изложены объективные оценки деструктивной политики руководства их стран применительно к украинскому кризису, которая направлена на максимальное стимулирование киевского режима к продолжению войны против России от имени, за счет и при прямой помощи западной "коалиции желающих"», — сообщили в ведомстве.

Российская сторона разъяснила послам свои принципиальные подходы к поиску политико-дипломатического урегулирования конфликта на основе устранения его первопричин.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров рассказал о просьбе послов Германии, Франции и Великобритании встретиться с одним из заместителей главы МИД России.

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