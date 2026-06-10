Послы Британии, Франции и Германии попросились на встречу с замглавы МИД России

Лавров: Послы Британии, Франции и Германии просятся на встречу с замглавы МИД России

Послы Британии, Франции и Германии просятся на встречу с замглавы МИД России. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, сообщает РИА Новости.

«Сейчас могу сказать, это не секрет, послы этих стран — Британии, Франции и Германии, — просятся на встречу с моим заместителем в министерстве иностранных дел. Мы встретимся с ними, послушаем», — сказал он.

По словам главы российского внешнеполитического ведомства, он не большой оптимист, но встреча состоится. Министр подчеркнул, что ему интересно, как послы будут излагать что-либо, что может навести на какие-то конструктивные мысли, после того как их руководители говорили оскорбительные вещи про Россию.

Ранее стало известно, что Великобритания, Франция и Германия решили совместно производить для Украины дальнобойное оружие. Лавров заявил, что обсуждать возможность переговоров по Украине сложно на фоне решений европейских стран о новых поставках этого вооружения.