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14:51, 11 июня 2026Россия

Медведев заявил об ответе на вызовы безопасности России

Медведев: Россия должна ответить на вызов ее безопасности победой в СВО
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Екатерина Штукина / РИА Новости

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что Москва должна ответить на вызов безопасности страны победой в специальной военной операции (СВО) на Украине. Его слова приводит РИА Новости.

«В период проведения СВО, ведения военных действий, мы не можем не сказать о безопасности страны и безопасности Отечества. Ответить на эти вызовы мы можем, прежде всего, и должны сделать это, успешным, победным завершением специальной военной операции», — обозначил российский политик.

Медведев также призвал развивать в России отрасли, которые обеспечивают обороноспособность и безопасность государства.

Кроме того, он заявил об ответе на экономическое и информационное давление на Россию, подчеркнув, что «никогда в современной мировой истории ни одна страна не подвергалась такому объему незаконных ограничений».

«Это беспрецедентное давление извне, на которое Россия должна давать и дает ответ», — сказал Медведев.

При этом политик указал на то, что давление на Россию сохранится в ближайшем будущем. Он также заявил, что Россия не должна забывать неприятности, которые были сделаны против нее. «Это все должно остаться в памяти», — заключил он.

Ранее Медведев заявлял, что для завершения СВО России потребуется немало сделать на фронте и в тылу. Он также говорил о том, что победа в спецоперации принесет возможность развивать страну по полноценному прогнозируемому сценарию.

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