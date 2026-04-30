Медведев высказался о завершении СВО

Медведев: Для завершения СВО России нужно многое сделать на фронте и в тылу

Для завершения специальной военной операции (СВО) на Украине России нужно немало сделать на фронте и в тылу. Такое мнение высказал зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев на просветительском марафоне «Знание. Первые», передает РИА Новости.

Он подчеркнул, что большинство россиян ожидают победы и завершения СВО. При этом политик обратил внимание, что для достижения этих целей предстоит сделать многое.

По его словам, стабильность и безопасность России напрямую связаны с достижением целей СВО. «Задачи остаются прежними, но для того, чтобы все эти задачи решать, необходимы стабильность и безопасность, а они могут быть достигнуты только в случае достижения цели специальной военной операции», — обозначил зампред Совбеза.

Медведев заявил, что победа в СВО принесет возможность развивать страну по полноценному прогнозируемому сценарию. «Это то, чего ждут сами граждане России, в том числе роста доходов, решения жилищных и демографических проблем, вопросов здравоохранения и системы образования», — заключил он.

Ранее президент России Владимир Путин фразой «мы знаем, чем все это закончится» высказался об итогах СВО. Он говорил о том, что Россия не будет делать публичных заявлений на этот счет, а просто реализует поставленные цели и задачи.