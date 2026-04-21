16:26, 21 апреля 2026Россия

Путин фразой «мы знаем, чем все это закончится» высказался об итогах СВО

Путин: Россия знает, чем закончится СВО
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Президент России Владимир Путин фразой «мы знаем, чем все это закончится» высказался об итогах специальной военной операции (СВО). Его слова, прозвучавшие на встрече с представителями муниципального сообщества, приводит РИА Новости.

Глава государства подчеркнул, что Россия не будет делать публичных заявлений на этот счет, а просто реализует поставленные цели и задачи.

Путин также добавил, что боевые действия — это сложно и опасно. «Уверен, они [задачи СВО] будут достигнуты», — заключил президент.

Ранее заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что Россия будет добиваться целей СВО военными средствами. Он напомнил, что Москва неоднократно выражала готовность к переговорам, однако они должны вестись на ее условиях. Однако, считает политик, Украина к такого рода решениям не готова.

