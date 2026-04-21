Путин фразой «мы знаем, чем все это закончится» высказался об итогах СВО

Президент России Владимир Путин фразой «мы знаем, чем все это закончится» высказался об итогах специальной военной операции (СВО). Его слова, прозвучавшие на встрече с представителями муниципального сообщества, приводит РИА Новости.

Глава государства подчеркнул, что Россия не будет делать публичных заявлений на этот счет, а просто реализует поставленные цели и задачи.

Путин также добавил, что боевые действия — это сложно и опасно. «Уверен, они [задачи СВО] будут достигнуты», — заключил президент.

Ранее заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что Россия будет добиваться целей СВО военными средствами. Он напомнил, что Москва неоднократно выражала готовность к переговорам, однако они должны вестись на ее условиях. Однако, считает политик, Украина к такого рода решениям не готова.