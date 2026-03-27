Медведев порассуждал о достижении целей СВО военными средствами

Россия будет добиваться целей специальной военной операции (СВО) военными средствами. Об этом сообщил зампред Совбеза страны Дмитрий Медведев, чьи слова приводит РИА Новости.
Политик напомнил, что Москва неоднократно выражала готовность к переговорам, однако они должны вестись на условиях России. Украина, по его словам, не готова к такого рода решениям.
Медведев уточнил, что цели СВО, которые сформулировал президент России Владимир Путин, остаются прежними. «Мы будем добиваться целей СВО военными средствами в этом случае», — добавил политик.
Ранее военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин заявил, что главной целью российских военных на весну и лето станет взятие под контроль Славянска и Краматорска.