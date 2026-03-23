Названа главная цель для ВС России в зоне СВО на весну и лето

Дандыкин: Освобождение Славянска будет главной задачей для ВС РФ на весну и лето

Главной целью российских военных на весну и лето станет взятие под контроль Славянска и Краматорска. Об этом рассказал военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин в беседе с Ura.ru.

Он пояснил, что эти два города являются знаковыми для Новороссии. «Основное направление на весенне-летний период — освобождение Донбасса, Славянско-Краматорской агломерации. Сюда будут направлены значительные силы», — рассказал аналитик.

Он отметил, что сейчас российские военнослужащие наступают агломерацию со стороны Красного Лимана и Константиновки, окружая противника с севера и юга.

20 марта командир разведывательно-штурмового отряда бригады «Волки» с позывным Журба рассказал, что российские войска продвигаются под Славянском и Краматорском через плотную оборону Вооруженных сил Украины (ВСУ). По его словам, украинские военные «довольно упорно обороняют свои позиции» и «бьются до конца».