Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
07:47, 23 марта 2026Россия

Названа главная цель для ВС России в зоне СВО на весну и лето

Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Главной целью российских военных на весну и лето станет взятие под контроль Славянска и Краматорска. Об этом рассказал военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин в беседе с Ura.ru.

Он пояснил, что эти два города являются знаковыми для Новороссии. «Основное направление на весенне-летний период — освобождение Донбасса, Славянско-Краматорской агломерации. Сюда будут направлены значительные силы», — рассказал аналитик.

Он отметил, что сейчас российские военнослужащие наступают агломерацию со стороны Красного Лимана и Константиновки, окружая противника с севера и юга.

20 марта командир разведывательно-штурмового отряда бригады «Волки» с позывным Журба рассказал, что российские войска продвигаются под Славянском и Краматорском через плотную оборону Вооруженных сил Украины (ВСУ). По его словам, украинские военные «довольно упорно обороняют свои позиции» и «бьются до конца».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok