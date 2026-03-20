Российский командир рассказал о наступлении на ключевом направлении в Донбассе

Российские войска продвигаются под Славянском и Краматорском через плотную оборону Вооруженных сил Украины (ВСУ). О наступлении на ключевом направлении в Донбассе ТАСС рассказал командир разведывательно-штурмового отряда бригады «Волки» с позывным Журба.

«Противник на славянско-краматорском направлении довольно упорно обороняет свои позиции. Пленных крайне мало, противник стоит, бьется до конца. А тот враг, который не сдается, уничтожается», — отметил военный.

Он добавил, что сдача в плен и отступление стали единственным шансом бойцов ВСУ на выживание на этом направлении.

Ранее российские войска начали наступление широким фронтом у Доброполья. По словам военного эксперта Виталия Киселева, военные наступают на север от населенного пункта в направлении Шевченко и Светлого, а также охватывают его с юга.