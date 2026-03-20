Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
08:54, 20 марта 2026

Российский командир рассказал о наступлении на ключевом направлении в Донбассе

Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российские войска продвигаются под Славянском и Краматорском через плотную оборону Вооруженных сил Украины (ВСУ). О наступлении на ключевом направлении в Донбассе ТАСС рассказал командир разведывательно-штурмового отряда бригады «Волки» с позывным Журба.

«Противник на славянско-краматорском направлении довольно упорно обороняет свои позиции. Пленных крайне мало, противник стоит, бьется до конца. А тот враг, который не сдается, уничтожается», — отметил военный.

Он добавил, что сдача в плен и отступление стали единственным шансом бойцов ВСУ на выживание на этом направлении.

Ранее российские войска начали наступление широким фронтом у Доброполья. По словам военного эксперта Виталия Киселева, военные наступают на север от населенного пункта в направлении Шевченко и Светлого, а также охватывают его с юга.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok