Бывший СССР
08:52, 19 марта 2026

Армия России начала наступление широким фронтом у Доброполья

Киселев: Армия России ведет наступление широким фронтом у Доброполья в ДНР
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Сергей Мирный / РИА Новости

Подразделения Армии России ведут наступление широким фронтом у Доброполья в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщил военный эксперт Виталий Киселев, передает ТАСС.

По его словам, российские войска наступают на север от населенного пункта в направлении Шевченко и Светлого. Кроме того, военные охватывают Доброполье с юга.

«Наступление на Доброполье идет широким фронтом на север в направлении населенных пунктов Шевченко, Светлое. Также идет охват с юга: продолжаются встречные бои на окраинах Белицкого, в районе Вольного и южнее Кучерова Яра», — рассказал эксперт.

Киселев также заявил, что Доброполье является последним крупным узлом обороны Вооруженных сил Украины у Славянска и Краматорска. Он подчеркнул, что взятие города перережет логистику украинских войск из Днепропетровской области.

