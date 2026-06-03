В России заявили о проблемах с заменой доллара в мировой торговле

«Росконгресс»: Заменить доллар альтернативной валютой сейчас невозможно

Несмотря на падение доверия ряда стран к доллару в качестве основной валюты для проведения платежей, найти замену расчетной единице США сейчас представляется невозможным. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на доклад «Росконгресса».

В последнее время доллар перестал приносить мировой экономике ощутимую пользу, отметили в организации. Однако масштабы общепризнанной инфраструктуры долларовой системы позволяют удерживать ее на плаву вопреки возросшим рискам.

Речь идет, в частности, о большой сети корреспондентских счетов и механизмах политического принуждения. Все это, констатировали эксперты, позволяет доллару оставаться доминирующей валютной силой в мировой экономике. Ни одна другая валюта не может оказать достойную конкуренцию американской, пришли к выводу в «Росконгрессе».

Даже евро пока не может серьезно поколебать позиции доллара в международной финансовой системе, не говоря уже о юане и других валютах развивающихся стран. По итогам прошлого года доля европейской валюты в глобальной торговле составила примерно 20 процентов. Роль юаня также остается сравнительно низкой, отметили в Европейском Центробанке. На этом фоне в обозримом будущем вряд ли доллар лишится статуса мировой резервной валюты, резюмировали в регуляторе.