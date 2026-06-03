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13:25, 3 июня 2026Бывший СССР

Зеленский установил жесткий дедлайн на контракт по Patriot

Зеленский установил украинским чиновникам дедлайн в неделю на контракт по Patriot
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Kuba Stezycki / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский установил чиновникам жесткий дедлайн по подготовке контракта по системам противовоздушной обороны (ПВО) Patriot. Об этом он сообщил в Telegram.

«На сегодняшний день даже юридические шаги по этому контракту еще не проработаны. Я установил окончательный срок — неделя для всех подготовительных шагов», — написал украинский лидер.

Зеленский заявил, что в случае, если по истечении срока не появится ясности по данному соглашению, будут проведены кадровые замены.

Ранее Зеленский отметил неспособность Украины сбивать большую часть российских ракет. Причиной этого он назвал уровень снабжения Киева средствами ПВО.

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