08:30, 19 марта 2026

В России назвали последнее крупное место обороны ВСУ

Киселев: Доброполье является последним узлом обороны ВСУ у Славянска
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Iryna Rybakova / Ukrainian Armed Forces / Reuters

Доброполье является последним узлом обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) у Славянска и Краматорска. Об этом сообщил военный эксперт Виталий Киселев, передает ТАСС.

«Доброполье — это последний крупный узел обороны перед Славянско-Краматорской агломерацией с юга. Его потеря для Киева означает обрушение всего южного фаса обороны и выход наших войск на оперативный простор к Краматорску и Славянску», — рассказал эксперт.

Установление, добавляет Киселев, контроля над населенным пунктом означает перерезание логистики ВСУ из Днепропетровской области. Кроме того, взятие Доброполья способствует окружению Славянска.

Ранее в Минобороны России сообщили, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) у Доброполья попытались применить в зоне специальной военной операции (СВО) «картонный» французский колесный танк AMX-10RC. Техника была уничтожена.

    Последние новости

    Губернатор раскрыл последствия ночной атаки ВСУ на российский регион

    Российскому школьнику потребовалась трепанация черепа после поездки на самокате

    Нацразведка США опровергла одну из причин нападения Трампа на Иран

    В России назвали последнее крупное место обороны ВСУ

    Неопытной паре посоветовали способы избавиться от звуков вагинальных газов

    Арабские страны пришли в ярость из-за одного действия США

    Рост цен в США ускорится

    Защита приговоренного к 24 годам «крабового короля» попросила отменить приговор

    В США заявили о неспособности сбивать иранские ракеты

    Пентагон запросил сотни миллиардов долларов на войну с Ираном

    Все новости
