09:59, 19 февраля 2026Россия

Украина бросила против российских войск «картонный» танк на колесах

ВСУ попытались применить в зоне СВО прозванный картонным колесный танк AMX-10RC
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Кадр: Telegram-канал «Центр «РУБИКОН»

Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались применить в зоне специальной военной операции (СВО) прозванный картонным французский колесный танк AMX-10RC. Это следует из сообщения центра «Рубикон» при Минобороны России.

Как рассказали в оборонном ведомстве, техника была уничтожена в Донецкой народной республике. Эту технику ВСУ бросили против российских войск в районе населенного пункта Доброполье.

Известно, что AMX-10RC считается крайне ненадежной военной техникой, так как имеет тонкую броню, способную спасти лишь от пуль. Из-за плохих защитных качеств брони этих танков на колесах, ВСУ приходится использовать их далеко от передовой для стрельбы с закрытых позиций.

Ранее Минобороны впервые официально объявило о первой потерянной Украиной редкой британской технике — бронетранспортере «Бульдог».

