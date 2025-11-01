На вооружении ВСУ впервые заметили «картонные» итальянские танки

Итальянские колесные танки Centauro впервые заметили на вооружении ВСУ

Колесные танки B1 Centauro итальянского производства впервые заметили на вооружении ВСУ. На соответствующие кадры обратил внимание Telegram-канал «Военный осведомитель».

Машину заметили на ролике 78-го отдельного десантно-штурмового полка ВСУ. Судя по имеющимся изображениям, колесный B1 оснастили легкими решетчатыми экранами, которые прикрывают корпус и башню.

В сообщении предположили, что слабозащищенные Centauro «пропишутся» в тылу, как и французские колесные танки AMX-10RC. Французские машины используют в качестве импровизированной артиллерии для стрельбы с закрытых позиций из-за «картонной» брони.

Centauro серийно выпускали с 1991 по 2006 годы. Стальная броня B1 обеспечивает защиту от пуль калибра 12,7 миллиметра. Четырехосная машина способна развивать скорость почти до 100 километров в час. Основным вооружением Centauro стала нарезная пушка калибра 105 миллиметров.

В феврале стало известно, что в боекомплект AMX-10RC входят подкалиберные, кумулятивные и осколочно-фугасные снаряды.