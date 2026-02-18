Минобороны России впервые сообщило об уничтожении британского БТР Bulldog

Минобороны России впервые официально сообщило об уничтожении британского бронетранспортера (БТР) Bulldog. Это следует из ежедневного отчета оборонного ведомства о ситуации в зоне специальной военной операции (СВО).

Как официально объявили в Минобороны, бронетранспортер Вооруженных сил Украины (ВСУ) был уничтожен бойцами группировки войск «Запад». Известно, что военные этой группировки выполняют задачи в Харьковской области и Донецкой народной республике, однако где именно была уничтожена указанная техника, не сообщается. Кроме нее российским военным удалось подбить финский БТР Pasi, американскую гаубицу М777 и боевую машину реактивной системы залпового огня «Град».

БТР Bulldog (FV432) считается редкой техникой в зоне СВО. До 18 февраля 2026 года этот вид вооружения не упоминался в отчетах оборонного ведомства, и появление в брифинге стало первым за всю спецоперацию. При этом в связанных с военными Telegram-каналах встречались сообщения об уничтожении этой техники — она была потеряна ВСУ в Курском приграничье и эвакуирована в российский тыл. Этот вид техники производился в Британии с 60-х по 70-е годы двадцатого века.

