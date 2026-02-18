Реклама

Россия
17:02, 18 февраля 2026Россия

Официально объявлено о первой потерянной Украиной редкой британской технике

Минобороны России впервые сообщило об уничтожении британского БТР Bulldog
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Минобороны России впервые официально сообщило об уничтожении британского бронетранспортера (БТР) Bulldog. Это следует из ежедневного отчета оборонного ведомства о ситуации в зоне специальной военной операции (СВО).

Как официально объявили в Минобороны, бронетранспортер Вооруженных сил Украины (ВСУ) был уничтожен бойцами группировки войск «Запад». Известно, что военные этой группировки выполняют задачи в Харьковской области и Донецкой народной республике, однако где именно была уничтожена указанная техника, не сообщается. Кроме нее российским военным удалось подбить финский БТР Pasi, американскую гаубицу М777 и боевую машину реактивной системы залпового огня «Град».

БТР Bulldog (FV432) считается редкой техникой в зоне СВО. До 18 февраля 2026 года этот вид вооружения не упоминался в отчетах оборонного ведомства, и появление в брифинге стало первым за всю спецоперацию. При этом в связанных с военными Telegram-каналах встречались сообщения об уничтожении этой техники — она была потеряна ВСУ в Курском приграничье и эвакуирована в российский тыл. Этот вид техники производился в Британии с 60-х по 70-е годы двадцатого века.

Ранее сообщалось об ударе по американским «ушам» в российском приграничье.

