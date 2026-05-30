Пьяный водитель насмерть сбил девушку в российском городе

Пьяный водитель насмерть сбил девушку возле ночного клуба в Чите

Пьяный водитель насмерть сбил девушку возле ночного клуба в Чите. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Как утверждается, инцидент произошел после драки у клуба Barcode, в ходе которой один из ее участников упал возле припаркованного автомобиля и потерял сознание. Упавшего попыталась привести в чувство 21-летняя девушка, которая оказалась его племянницей, однако в этот момент ее на полной скорости сбила машина, за руль которой успел сесть мужчина в состоянии алкогольного опьянения.

В результате инцидента девушка получила травмы, несовместимые с жизнью, ее дядя был доставлен в больницу. Сообщается, что пьяный водитель автомобиля был задержан полицией.

Ранее сообщалось, что в Красноярске в результате аварии с участием маршрутного автобуса и легкового автомобиля пострадали восемь человек.