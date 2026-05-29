В Красноярске маршрутка с пассажирами попала в ДТП

В Красноярске в ДТП с маршруткой и легковым авто пострадали восемь человек

В Красноярске восемь человек пострадали в результате аварии с участием маршрутного автобуса и легкового автомобиля. Об этом сообщает краевой главк МВД.

ДТП произошло в пятницу рано утром на улице Партизана Железняка. По предварительной информации, 26-летний водитель легковушки не уступил дорогу маршрутке под управлением 39-летнего водителя. Последний двигался по выделенной полосе.

«После этого произошло столкновение транспортных средств с последующим наездом автобуса на опору электроосвещения. В результате аварии медицинская помощь понадобилась восьмерым взрослым пассажирам», — говорится в сообщении.

На месте ДТП работает следственно-оперативная группа полиции и сотрудники госавтоинспекции.

Ранее сообщалось, что 12 человек пострадали в жестком ДТП с участием пассажирского автобуса в Казани. Среди получивших травмы в российском городе четверо детей. По предварительным данным, на Горьковском шоссе один из водителей не успел затормозить и влетел в другой автобус — кабину виновника аварии буквально смяло.