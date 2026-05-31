Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
02:18, 31 мая 2026Экономика

Армению предупредили о последствиях одного запрета России

РИА: Армения может потерять 97% дохода от экспорта клубники без российского рынка
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Darrin Zammit Lupi / Reuters

Потеря доступа к российскому рынку способна лишить Армению почти всех доходов от экспорта клубники. О последствиях запрета России сообщает РИА Новости, проанализировав данные платформы ООН Comtrade.

Утверждается, что за 11 месяцев 2025 года Армения поставила в Россию клубники на 12,14 миллиона долларов. Общий экспорт этих ягод за тот же период составил 12,51 миллиона долларов.

За весь 2025 год экспорт клубники из Армении в Россию достиг отметки в 13,25 миллиона долларов, что составляет 97 процентов от всего ее экспорта за прошлый год (13,65 миллиона). Остальные три процента пришлись на ОАЭ, Катар и Казахстан.

Россельхознадзор с 30 мая временно ограничил ввоз в РФ из Армении свежих томатов, огурцов, перцев, зеленных культур и клубники. Экономист Максим Чирков отмечал, что поставщики из постсоветской страны в гораздо большей степени зависят от рынка РФ, чем российские продуктовые сети от армянских экспортеров.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Слабоумие и пиар на терроре». Как в России и мире отреагировали на атаку ВСУ по Запорожской атомной станции?

    В Румынии раскрыли реакцию общества на инцидент с БПЛА

    В Москве арестовали охранника во время подготовки взрыва в здании Минюста

    В появлении Сырского под Константиновкой заметили тревожный для ВСУ знак

    Армению предупредили о последствиях одного запрета России

    В Финляндии возмутились визитом «Азова» в парламент страны

    В Греции пожаловались на передачу оружия Украине себе в ущерб

    На Западе сделали один вывод после инцидента с беспилотником в Румынии

    В Швейцарии предупредили о расширении конфликта на Украине

    Раскрыт шаг ВСУ на фоне колоссальных потерь в Сумской области

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok