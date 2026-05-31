Армению предупредили о последствиях одного запрета России

РИА: Армения может потерять 97% дохода от экспорта клубники без российского рынка

Потеря доступа к российскому рынку способна лишить Армению почти всех доходов от экспорта клубники. О последствиях запрета России сообщает РИА Новости, проанализировав данные платформы ООН Comtrade.

Утверждается, что за 11 месяцев 2025 года Армения поставила в Россию клубники на 12,14 миллиона долларов. Общий экспорт этих ягод за тот же период составил 12,51 миллиона долларов.

За весь 2025 год экспорт клубники из Армении в Россию достиг отметки в 13,25 миллиона долларов, что составляет 97 процентов от всего ее экспорта за прошлый год (13,65 миллиона). Остальные три процента пришлись на ОАЭ, Катар и Казахстан.

Россельхознадзор с 30 мая временно ограничил ввоз в РФ из Армении свежих томатов, огурцов, перцев, зеленных культур и клубники. Экономист Максим Чирков отмечал, что поставщики из постсоветской страны в гораздо большей степени зависят от рынка РФ, чем российские продуктовые сети от армянских экспортеров.