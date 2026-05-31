00:54, 31 мая 2026

В Швейцарии предупредили о расширении конфликта на Украине

Аналитик Бо: Украина хочет втянуть Европу в прямой конфликт с Россией
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Juan Moreno / Global Look Press

Украина пытается втянуть страны Европы в прямой конфликт с Россией. Такое мнение высказал экс-советник НАТО, полковник Генерального штаба Вооруженных сил Швейцарии в отставке Жак Бо на YouTube-канале.

Он отметил, что в последнее время в Восточной Европе наблюдается тенденция к эскалации в связи с воздушными атаками и попытками Украины запускать беспилотники с территории Польши и Литвы.

«При этом, кстати, использовалось и финское воздушное пространство. <…> Украинцы <…> пытаются втянуть европейцев в прямое противостояние с Россией. <…> И в итоге конфликт может расшириться. Думаю, именно этого Киев и добивается», — считает аналитик.

По его словам, военная помощь Киеву, обучение украинских военных и предоставление своего воздушного пространства для нанесения ударов по России с юридической точки зрения делает европейские страны агрессорами.

Ранее к похожему выводу пришел член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема. Он отметил, что украинский президент Владимир Зеленский находится в отчаянном положении и поэтому пытается втянуть Евросоюз (ЕС) в противостояние с Россией.

