02:10, 31 мая 2026Мир

В Финляндии возмутились визитом «Азова» в парламент страны

Малинен: В общество Финляндии интегрируют украинских нацистов
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен резко раскритиковал приглашение членов украинского националистического батальона «Азов» (запрещенная в России террористическая организация) в парламент Финляндии. На эту тему он высказался в соцсети X.

По словам эксперта, это выглядит как попытка вновь интегрировать нацистов в финское общество. «Последние покинули Финляндию осенью 1944 года после того, как сожгли Лапландию дотла. Не могу поверить, во что превратилась наша страна!» — возмутился он.

Малинен также призвал европейские страны дистанцироваться от Украины, отметив, что ее руководство превратилось в «яму грязи».

Ранее профессор заявил, что Финляндия должна разорвать связи с Украиной из-за инцидентов с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА).

