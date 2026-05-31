Малинен: В общество Финляндии интегрируют украинских нацистов

Профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен резко раскритиковал приглашение членов украинского националистического батальона «Азов» (запрещенная в России террористическая организация) в парламент Финляндии. На эту тему он высказался в соцсети X.

По словам эксперта, это выглядит как попытка вновь интегрировать нацистов в финское общество. «Последние покинули Финляндию осенью 1944 года после того, как сожгли Лапландию дотла. Не могу поверить, во что превратилась наша страна!» — возмутился он.

Малинен также призвал европейские страны дистанцироваться от Украины, отметив, что ее руководство превратилось в «яму грязи».

Ранее профессор заявил, что Финляндия должна разорвать связи с Украиной из-за инцидентов с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА).