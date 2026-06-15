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Забота о себе
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20:36, 15 июня 2026Забота о себе

Раскрыта неожиданная опасность автомобильного кондиционера

Аллерголог Москаева: В системе вентиляции автомобиля могут быть аллергены грибов
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: alirizaozcelik / Shutterstock / Fotodom

Врач-аллерголог, иммунолог Елена Москаева предупредила водителей о неожиданной опасности, которую может таить в себе автомобильный кондиционер. Ее доктор раскрыла в разговоре с «Известиями».

Иммунолог объяснила, что в кондиционерах могут накапливаться вещества, способные вызывать аллергию: микроскопические частицы плесневых грибов и пылевых клещей, а также пыльцы растений. По словам Москаевой, опасность заключается в том, что все эти вещества поднимаются в воздух, когда кондиционер включают.

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Чтобы избежать накопления аллергенов в кондиционере, в материале порекомендовали обращать внимание на три фактора: запах, который появляется даже на несколько секунд после включения системы; слабый поток воздуха и то, что стекла стали быстрее запотевать даже при включенной вентиляции. Наличие хотя бы одного из этих признаков не означает, что кондиционер неисправен, однако требует внимания, заключили в статье.

Ранее россиян предупредили о неочевидной опасности тополиного пуха. В нем могут скрываться клещи, которые переносят боррелиоз.

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