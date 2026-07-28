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05:17, 28 июля 2026Культура

Стас Намин сделал заявление о своем пасынке

Стас Намин обвинил пасынка в намерении возложить на собственную мать двойное убийство
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: Shatokhina Natalia / Global Look Press

Легенда русского рока Стас Намин сделал заявление о своем пасынке Романе Ткаченко. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на имеющиеся в распоряжении документы.

Намин обвинил пасынка в том, что он хотел возложить всю ответственность за убийство сына музыканта и тещи на собственную мать, которая приехала на место преступления до полиции.

«Со слов бывшей супруги, которая также рассказала, что, приехав в дом к матери, Ткаченко Р. А. набросился на нее сзади, обхватил за шею, отчего она потеряла сознание», — говорится в документах.

После того, как женщина очнулась, Ткаченко сказал ей, что это она совершила убийство, а после пыталась покончить с собой. Затем женщина в течение нескольких часов уговаривала сына дать возможность похоронить близких.

«В результате чего Ткаченко Р. А. сам позвонил в полицию, сохраняя спокойствие», — подчеркивается в документах.

Мать осужденного не помнит об этой ситуации, но допускает, что это мог быть ее субъективный на тот момент анализ событий.

Трагедия в семье Намина произошла в октябре 2023 года. Тогда 30-летний сын и теща основателя групп «Парк Горького» и «Цветы» были найдены со множественными ножевыми ранениями в подмосковном коттедже. Мотивом расправы оказался давний семейный конфликт.

Обвиняемый в расправе над родственниками пасынок Намина признает вину в преступлении.

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