В подмосковной деревне Крюково нашли убитыми сына и тещу Стаса Намина

Сотрудники правоохранительных органов обнаружили сына и тещу основателя групп «Парк Горького» и «Цветы» Стаса Намина со множественными ножевыми ранениями в подмосковном коттедже. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, все произошло вечером 18 октября в деревне Крюково Истринского района. Прибывшие на место сотрудники полиции обнаружили на теле 30-летнего Артема Микояна множественные колото-резаные раны, а на теле 85-летней Прасковьи Ткаченко — след от удара топора в области груди.

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

В расправе над родственниками Стаса Намина заподозрили его старшего сына

По подозрению в расправе задержан второй сын Стаса Намина — 39 летний Роман. Его уже допрашивают сотрудники правоохранительных органов, а также проверяют на употребление наркотиков. При этом Роман сам вызвал полицейских на место преступления.

Роман и Артем — сыновья Галины, третьей жены Стаса Намина. Артем — родной сын музыканта, родился в 1993 году. Роман — сын Галины от предыдущих отношений, которого усыновил Стас Намин. Их брак с Галиной распался в 2015 году.

Я сам только что узнал об этом, это страшная трагедия! Рома никогда не был моим сыном, он сын моей бывшей жены Галины от ее первого брака. Он всегда был отморозком и мерзким человеком. Я с ним много лет не общаюсь, так как он всегда был недостойным и низким. Он не был мне родственником никогда музыкант Стас Намин

Следствие изучает две версии расправы над семьей Стаса Намина

Следователи рассматривают две версии расправы над сыном и тещей основателя «Парка Горького» Стаса Намина. Одной из причин мог стать конфликт родственников из-за продажи дома.

По данным Telegram-канала «112», во время спора Роман Микоян напал на бабушку, а затем позвонил брату. Прибывший на место происшествия Артем продолжил конфликт с подозреваемым, и тот снова схватился за нож и нанес ему несколько ударов.

По другой версии, Роман напал на бабушку и брата, когда они попросили его перестать употреблять наркотики и ввязываться в драки. По данным Telegram-канала Shot, эту причину сам задержанный назвал на допросе.

Следователи возбудили дело о расправе над семьей Стаса Намина

В Главном следственном управлении Следственного комитета России (СКР) по Московской области «Ленте.ру» сообщили, что по факту преступления возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 2 статьи 105 УК РФ. В настоящее время криминалисты проводят осмотр коттеджа, они уже изъяли смывы вещества бурого цвета, нож, молоток и предметы одежды.

В сети появились фото и видео с места преступления

В сети появились фото из коттеджа, где было совершено преступление: на кадрах видны две комнаты коттеджа и уборная.

Фото: Прокуратура Московской области

Кроме того, Telegram-канал Shot опубликовал видео с места расправы над сыном и тещей Стаса Намина. На кадрах видно, как следователь осматривает коттедж семьи.

Почему Стаса Намина считают легендарным музыкантом?

Стас Намин — советский и российский музыкант с армянскими корнями, композитор и продюсер, художник и фотограф, режиссер театра и кино. Намин — создатель и лидер рок-группы «Цветы» (1969 год). Автор многих популярных песен («Рано прощаться», «Летний вечер», «Юрмала», «Ностальгия по настоящему», «Свет и радость», «Мы желаем счастья вам» и других).

Именно Намин организовал первый в СССР независимый продюсерский центр SNC, откуда вышли многие отечественные рок- и поп-звезды, группы «Калинов мост», «Бригада С», «Моральный кодекс», «Сплин», а также созданная и спродюсированная Наминым в 1987 году рок-группа «Парк Горького».

Стас Намин Фото: Виталий Безруких / РИА Новости

Намин — организатор первых в стране музыкальных фестивалей, в том числе Международного музыкального фестиваля мира в «Лужниках» в 1989 году, «Рок из Кремля» в 1992 году, серии фестивалей «Единый мир» и других. Основатель первых в стране частных антреприз: концертного агентства, студии дизайна, фирмы грамзаписи, радиостанции и телекомпании.

В конце 1980-х годов Центр Стаса Намина был культовым местом Москвы, где можно было встретить звезд мирового шоу-бизнеса Арнольда Шварценеггера, Питера Гэбриэла, U-2, Энни Леннокс, Pink Floyd, Роберта Де Ниро, Квинси Джонса и многих других.