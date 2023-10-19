СКР начал расследование расправы над сыном и тещей основателя «Парка Горького»

СКР возбудил дело из-за расправы над сыном и тещей основателя «Парка Горького»

Следователи возбудили дело после обнаружения пенсионерки и ее 30-летнего внука с множественными ножевыми ранениями в коттедже в Подмосковье. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета России (СКР) по Московской области.

Дело возбуждено по пункту «а» части 2 статьи 105 УК РФ. Речь идет о сыне и теще основателя групп «Парк Горького» и «Цветы» Стаса Намина. Криминалисты и следователи проводят осмотр места трагедии, изымают смывы вещества бурого цвета, нож, молоток и предметы одежды.

Ранее стало известно, что все произошло вечером 18 октября в деревне Крюково Истринского района. У сына Намина на теле обнаружены множественные колото-резаные раны, а у 85-летней тещи — след от топора в области груди. По подозрению в совершении преступления задержан их родственник.