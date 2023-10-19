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08:55, 19 октября 2023Силовые структуры

Сына и тещу основателя «Парка горького» нашли с ножевыми ранениями в коттедже

В Подмосковье нашли тела сына и тещи основателя «Парка горького» Стаса Намина

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Сотрудники правоохранительных органов обнаружили сына и тещу основателя групп «Парк горького» и «Цветы» Стаса Намина с множественными ножевыми ранениями в коттедже в Подмосковье. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, все произошло вечером 18 октября в деревне Крюково Истринского района. Прибывшие на место сотрудники полиции обнаружили на теле 30-летнего Артема множественные колото-резаные раны, а у 85-летней женщины — след от топора в области груди.

Как сообщает следствие, следов борьбы на месте происшествия не было, а все вещи остались на тех же местах. Подозреваемого задержали по горячим следам, им оказался один из членов семьи.

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