Задержан подозреваемый в расправе над сыном и тещей основателя «Парка Горького»

Полиция задержала подозреваемого в расправе над родными музыканта Стаса Намина

Сына и тещу основателя «Парка горького» нашли с ножевыми ранениями в коттедже

Начало событий в новости Сына и тещу основателя «Парка горького» нашли с ножевыми ранениями в коттедже

Сотрудники полиции задержали второго сына основателя «Парка Горького» Стаса Намина по подозрению в расправе над родственниками. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, сейчас 39-летний Роман находится на допросе. Его проверяют на употребление наркотиков. Он сам вызвал сотрудников правоохранительных органов на место происшествия, сообщает Baza.

О расправе над сыном и тещей основателя «Парка Горького» стало известно в четверг, 19 октября. Прибывшие на вызов в деревню Крюково Истринского района полицейские обнаружили двоих людей со множественными колото-резаными ранами.