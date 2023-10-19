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09:54, 19 октября 2023Силовые структуры

Названы возможные версии расправы над сыном и тещей основателя «Парка Горького»

Названы две версии расправы над сыном и тещей основателя «Парка Горького» Намина
Начало событий в новости Задержан подозреваемый в расправе над сыном и тещей основателя «Парка Горького»

Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

Следователи рассматривают две версии расправы над сыном и тещей основателя «Парка Горького» Стаса Намина. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Одной из причин мог стать конфликт родственников из-за продажи дома. По данным канала, во время спора Роман Микоян напал на бабушку, а затем позвонил брату. Прибывший на место происшествия Артем продолжил конфликт с подозреваемым, но тот снова схватился за нож и нанес ему несколько ударов.

По другой версии, Роман напал на бабушку и брата, когда они попросили его перестать употреблять наркотики и попадать в драки. По данным Telegram-канала Shot, эту причину рассказал сам задержанный на допросе сотрудникам правоохранительных органов.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ.

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