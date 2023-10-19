Названы возможные версии расправы над сыном и тещей основателя «Парка Горького»

Названы две версии расправы над сыном и тещей основателя «Парка Горького» Намина

Начало событий в новости Задержан подозреваемый в расправе над сыном и тещей основателя «Парка Горького»

Следователи рассматривают две версии расправы над сыном и тещей основателя «Парка Горького» Стаса Намина. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Одной из причин мог стать конфликт родственников из-за продажи дома. По данным канала, во время спора Роман Микоян напал на бабушку, а затем позвонил брату. Прибывший на место происшествия Артем продолжил конфликт с подозреваемым, но тот снова схватился за нож и нанес ему несколько ударов.

По другой версии, Роман напал на бабушку и брата, когда они попросили его перестать употреблять наркотики и попадать в драки. По данным Telegram-канала Shot, эту причину рассказал сам задержанный на допросе сотрудникам правоохранительных органов.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ.