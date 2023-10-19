Приемный сын основателя «Парка Горького» признал свою вину

Приемный сын основателя «Парка Горького» Намина признал на допросе свою вину

Приемный сын основателя «Парка Горького» Стаса Намина Роман Микоян признал на допросе свою вину. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Он сказал, что расправился с бабушкой и братом. Мужчина говорит, что ничего не помнит.

О расправе над сыном и тещей основателя групп «Парк Горького» и «Цветы» Стаса Намина стало известно в четверг, 19 октября. Прибывшие на вызов в деревню Крюково Истринского района Подмосковья полицейские обнаружили двух человек со множественными колото-резаными ранами.

Правоохранители задержали второго сына Намина по подозрению в совершении преступления. Возбуждено уголовное дело.