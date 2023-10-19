Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
09:23, 19 октября 2023Силовые структуры

Появились фото с места расправы над тещей и сыном основателя «Парка Горького»

В сети появились фото из дома, где нашли сына и тещу основателя «Парка Горького»

Фото: Прокуратура Московской области

В сети появились фото из подмосковного дома, где обнаружили сына и тещу основателя групп «Парк Горького» и «Цветы» Стаса Намина с множественными ножевыми ранениями. Кадры опубликовал Telegram-канал «MK: срочные новости».

На кадрах видны две комнаты коттеджа и уборная.

Фото: Прокуратура Московской области

Все произошло вечером 18 октября в деревне Крюково Истринского района. У 30-летнего сына Намина на теле обнаружены множественные колото-резаные раны, а у 85-летней тещи след от топора в области груди. По подозрению в совершении преступления задержан родственник.

Следователи уже возбудили дело по статье 105 УК РФ.

Что думаешь? Оцени!
    Екатерина Кашурникова
    Обсудить
    Последние новости

    СКР начал расследование расправы над сыном и тещей основателя «Парка Горького»

    Начальник полиции Израиля пообещал помочь добраться до Газы поддерживающим ХАМАС

    Названа предварительная причина убийства родственников Намина в Подмосковье

    Россиянам назвали лучшие города для заработка на жилье

    Врач предупредила о возможных трудностях с зачатием ребенка в холодное время года

    58-летняя Элизабет Херли показала фигуру в купальнике и восхитила фанатов

    Китайская экономика замедлилась

    Премьер Великобритании прибыл в Израиль

    В вышедшего из тюрьмы после 16 лет заключения невиновного выстрелил полицейский

    Минздрав заявил об увеличении числа пожилых россиян

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости