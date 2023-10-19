Появились фото с места расправы над тещей и сыном основателя «Парка Горького»

В сети появились фото из дома, где нашли сына и тещу основателя «Парка Горького»

В сети появились фото из подмосковного дома, где обнаружили сына и тещу основателя групп «Парк Горького» и «Цветы» Стаса Намина с множественными ножевыми ранениями. Кадры опубликовал Telegram-канал «MK: срочные новости».

На кадрах видны две комнаты коттеджа и уборная.

Фото: Прокуратура Московской области

Все произошло вечером 18 октября в деревне Крюково Истринского района. У 30-летнего сына Намина на теле обнаружены множественные колото-резаные раны, а у 85-летней тещи след от топора в области груди. По подозрению в совершении преступления задержан родственник.

Следователи уже возбудили дело по статье 105 УК РФ.