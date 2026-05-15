19:06, 15 мая 2026Мир

В Финляндии призвали руководство разорвать все связи с Украиной

Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Lehtikuva / Jussi Nukari / Reuters

Финляндия должна разорвать связи с Украиной из-за инцидентов с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА). Об этом заявил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в соцсети Х.

«Поймите, [премьер-министр Финляндии] Петтери Орпо, когда первый украинский беспилотник взорвется в Финляндии, вам нужно будет разорвать все связи с Украиной», — написал профессор.

По словам Малинена, Хельсинки следует прекратить отправлять деньги и помощь Киеву, иначе «полностью коррумпированный киевский режим» станет врагом Финляндии.

Ранее Малинен предупредил, что Финляндия может оказаться на грани прямого военного столкновения с Россией из-за решений правительства страны.

