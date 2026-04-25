Малинен: Действия властей Финляндии ведут к прямому военному конфликту с РФ

Финляндия может оказаться на грани прямого военного столкновения с Россией из-за решений правительства страны. Об этом заявил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен на своей странице в социальной сети X.

«Мы якобы защищаем Скандинавские страны от ранее не существовавшей угрозы. Россия не представляла бы для нас угрозы даже сейчас, если бы не действия президента Финляндии Александра Стубба и военное сотрудничество с США на нашей территории», — написал он.

Профессор отметил, что Хельсинки приняли наихудшие решения.

Ранее военный эксперт Клаудия Мейджор заявила, что в Европе отсутствуют идеи по достижению победы для Украины в конфликте с Россией. Отмечается, что в Европе также прогнозируют, что украинский кризис не закончится в ближайшее время.