16:49, 25 апреля 2026Мир

NYT: В Европе нет идей по достижению победы для Украины
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

В Европе нет идей по достижению победы для Украины в вооруженном конфликте с Россией. Тревожное высказывание по поводу этого сделала военный эксперт Клаудия Мейджор в беседе с газетой The New York Times (NYT).

«У нас нет идей для достижения победы Украины», — подчеркнула специалистка. В Европе также прогнозируют, что военный конфликт не закончится в ближайшее время.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский предложил Азербайджан в качестве переговорной площадки для России, США и Украины.

Такой выбор украинский лидер сделал, потому что считает, что получает поддержку от главы республики Ильхама Алиева.

