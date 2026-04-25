NYT: В Европе нет идей по достижению победы для Украины

В Европе нет идей по достижению победы для Украины в вооруженном конфликте с Россией. Тревожное высказывание по поводу этого сделала военный эксперт Клаудия Мейджор в беседе с газетой The New York Times (NYT).

«У нас нет идей для достижения победы Украины», — подчеркнула специалистка. В Европе также прогнозируют, что военный конфликт не закончится в ближайшее время.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский предложил Азербайджан в качестве переговорной площадки для России, США и Украины.

Такой выбор украинский лидер сделал, потому что считает, что получает поддержку от главы республики Ильхама Алиева.