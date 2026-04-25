Зеленский предложил страну для переговоров с Россией и США

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
13:10, 25 апреля 2026

Зеленский заявил о готовности к переговорам с Россией и США в Азербайджане
Александра Степашкина (редактор отдела оперативной информации)

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности к трехсторонним переговорам с Россией и США. В качестве места их проведения политик указал Азербайджан. Об этом он объявил в ходе совместной пресс-конференции с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Об этом сообщает издание «Интерфакс-Украина» в Telegram.

«Мы готовы к переговорам в Азербайджане, если Россия будет готова к дипломатии», — сказал Зеленский.

Зеленский заявил, что Киев подписал с Баку шесть соглашений. В частности, они договорились о сотрудничестве в сфере безопасности, а также о совместном производстве.

Ранее сообщалось, что украинский лидер встретился с азербайджанским коллегой 25 апреля. Он прибыл в Габалу с рабочим визитом. Беседу они начали в форме «один на один», а позднее провели ее в расширенном составе.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok