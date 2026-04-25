Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
15:56, 25 апреля 2026

Выбор Зеленским Азербайджана для переговоров с Россией и США объяснили

Политолог Асафов: Зеленский считает, что может опереться на Азербайджан
Юлия Сычева
Юлия Сычева (корреспондент)

Фото: Press Service of President of Azerbaijan / Handout / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский предложил Азербайджан в качестве переговорной площадки для России, США и Украины, потому что считает, что получает поддержку от главы республики Ильхама Алиева. Таким мнением политолог Александр Асафов поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее Зеленский заявил о готовности к трехсторонним переговорам с Россией и США. В качестве места их проведения политик указал Азербайджан.

Политолог предположил, что Зеленский заговорил об Азербайджане по той причине, что он был в этот момент именно там, и по такому принципу каждая страна, где находится украинский президент, могла бы стать площадкой для переговоров. Второй причиной он посчитал тот факт, что у Азербайджана и Украины есть схожий взгляд на ряд исторических обстоятельств.

«Несмотря на расхождение целей и идеологии, Зеленский, возможно, ощущает, что присутствует определенная поддержка. Поэтому он пытается на нее опереться. Но здесь, как мне кажется, это иллюзия. И в этом смысле, безусловно, первый фактор очевиден. Я думаю, что Зеленский, когда совершал ближневосточное турне, тоже такие предложения делал, просто они не попали в заголовки СМИ», — считает Асафов.

При этом политолог отметил, что с точки зрения переговоров решительно не важно, что говорит Зеленский и где предлагает встречаться, потому что эти переговоры в первую очередь между Россией и США. Он дополнил, что только при достижении каких-то очевидных результатов возможна сначала трехсторонняя встреча, а потом и двухсторонняя — для финализации результатов.

Ранее сообщалось, что украинский лидер встретился с азербайджанским коллегой 25 апреля. Он прибыл в город Габала с рабочим визитом. Беседу они начали в формате «один на один», а позднее провели ее в расширенном составе.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На Украине испугались возможности потерять не только Донбасс

    Российский посол ответил на вопрос о готовности сотрудничать с Германией

    Глюкоза объяснила странное поведение употреблением «шишки»

    Пентагон уличили во лжи о базах на Ближнем Востоке

    В российском городе пожилую женщину во время уборки улицы сбила машина

    Медведев рассказал о превратившем Жириновского в ребенка случае

    Россиянин попал под следствие после падения матери из окна

    В Госдуме призвали не обнадеживаться насчет новой семейной налоговой выплаты

    Беременная топ-модель в откровенном нижнем белье снялась для Victoria's Secret

    Выбор Зеленским Азербайджана для переговоров с Россией и США объяснили

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok