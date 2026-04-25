Выбор Зеленским Азербайджана для переговоров с Россией и США объяснили

Политолог Асафов: Зеленский считает, что может опереться на Азербайджан

Президент Украины Владимир Зеленский предложил Азербайджан в качестве переговорной площадки для России, США и Украины, потому что считает, что получает поддержку от главы республики Ильхама Алиева. Таким мнением политолог Александр Асафов поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее Зеленский заявил о готовности к трехсторонним переговорам с Россией и США. В качестве места их проведения политик указал Азербайджан.

Политолог предположил, что Зеленский заговорил об Азербайджане по той причине, что он был в этот момент именно там, и по такому принципу каждая страна, где находится украинский президент, могла бы стать площадкой для переговоров. Второй причиной он посчитал тот факт, что у Азербайджана и Украины есть схожий взгляд на ряд исторических обстоятельств.

«Несмотря на расхождение целей и идеологии, Зеленский, возможно, ощущает, что присутствует определенная поддержка. Поэтому он пытается на нее опереться. Но здесь, как мне кажется, это иллюзия. И в этом смысле, безусловно, первый фактор очевиден. Я думаю, что Зеленский, когда совершал ближневосточное турне, тоже такие предложения делал, просто они не попали в заголовки СМИ», — считает Асафов.

При этом политолог отметил, что с точки зрения переговоров решительно не важно, что говорит Зеленский и где предлагает встречаться, потому что эти переговоры в первую очередь между Россией и США. Он дополнил, что только при достижении каких-то очевидных результатов возможна сначала трехсторонняя встреча, а потом и двухсторонняя — для финализации результатов.

Ранее сообщалось, что украинский лидер встретился с азербайджанским коллегой 25 апреля. Он прибыл в город Габала с рабочим визитом. Беседу они начали в формате «один на один», а позднее провели ее в расширенном составе.