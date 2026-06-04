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Из жизни
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11:33, 4 июня 2026Из жизни

Выигравшую джекпот женщину вывели из казино из-за самозапрета на азартные игры

В США женщина пришла в казино после самозапрета на азартные игры и сорвала джекпот
Антонина Черташ
Антонина Черташ
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Фото: Tyrone Siu / Reuters

В США 69-летнюю женщину, которая пожизненно запретила себе вход в казино, вывели из игорного заведения полицейские после того, как она сорвала джекпот. Об этом сообщает CBS News.

Инцидент произошел в воскресенье, 31 мая, в казино Hollywood Casino в Ист-Гановер-Тауншип, штат Пенсильвания. Женщина из Эсбери выиграла джекпот на игровом автомате, после чего служба безопасности установила, что она состоит в списке исключенных игроков. Женщина сама внесла себя в список в 2019 году, чтобы пожизненно запретить себе азартные игры. Ее вывели с территории заведения. Кроме того, ей будет выписан штраф за незаконное проникновение. Не уточняется, сможет ли она сохранить выигрыш.

В Пенсильвании люди, страдающие от игровой зависимости, могут добровольно установить самозапрет сроком на один год, пять лет или пожизненно. После этого лицензированные казино обязаны отказывать таким лицам в ставках и игровых привилегиях. Им также запрещено выплачивать выигрыши.

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