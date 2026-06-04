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11:37, 4 июня 2026Экономика

Жилье россиян захотели защитить от ЧС

Министр Файзуллин: Минстрой прорабатывает вопрос обязательного страхования жилья от ЧС
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)
СюжетЦены на квартиры:ЦиклПМЭФ-2026. День второй

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Жилье россиян захотели защитить от последствий непогоды. Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства вместе с МЧС прорабатывают вопрос обязательного страхования недвижимости от природных чрезвычайных ситуаций (ЧС), сообщил глава Минстроя Ирек Файзуллин на полях Петербургского экономического форума (ПМЭФ). Его слова передает РИА Новости.

«Решение должно быть, конечно, и страхование — это, наверное, самый лучший инструмент, который сохраняет и обеспечивает все дальнейшие решения, которые необходимы», — заявил министр.

Файзуллин напомнил, что каждый год в стране затапливает около 14 тысяч домов, а еще 15 тысяч — сгорают. Поэтому ведомства работают над решением проблемы, подчеркнул министр.

Ранее на ПМЭФ оценили вероятность скорого падения цен на квартиры в России. По словам генерального директора ФСК «Регион» Алексея Алмазова, предпосылок для удешевления жилья сейчас нет.

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