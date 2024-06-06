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13:35, 6 июня 2024Экономика

Вероятность скорого падения цен на квартиры в России оценили

ФСК «Регион»: предпосылок для падения цен на квартиры в России нет

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

В настоящее время предпосылок для скорого падения цен на квартиры в России нет. Вероятность удешевления жилья оценил генеральный директор ФСК «Регион» Алексей Алмазов в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), передает News.ru.

Эксперт пояснил, что застройщики не могут снижать цены на фоне растущей себестоимости строительства, земли и рабочей силы, а также в условиях высокой ключевой ставки. При этом Алмазов подчеркнул, что никакой «суперприбыли» девелоперы не получали и не получают, особенно, если речь идет о регионах.

Ранее профессор кафедры «Государственное и муниципальное управление» Финансового университета при правительстве РФ Юрий Шедько спрогнозировал, что цены на вторичные квартиры в России могут снизиться на 10 процентов в июле-декабре 2024 года. Эксперт уточнил, что речь идет о хрущевках, «брежневках», народной стройке и объектах с четырьмя и более комнатами.

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      Нина Ташевская
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