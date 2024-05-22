Предсказан срок снижения цен на квартиры в России

Экономист Шедько: цены на вторичные квартиры снизятся на 10 % в июле-декабре

Цены на вторичные квартиры в России снизятся на 10 процентов в июле-декабре 2024 года. Такой срок предсказал доктор экономических наук, профессор кафедры «Государственное и муниципальное управление» Финансового университета при правительстве РФ Юрий Шедько, пишет «Газета.Ru».

«В большей степени могут подешеветь трехкомнатные квартиры в депрессивных населенных пунктах», — допустил эксперт. Шедько пояснил, что речь идет о хрущевках, «брежневках», народной стройке и объектах с четырьмя и более комнатами.

Экономист спрогнозировал, что в начале 2025 года спрос на квартиры повысится на фоне снижения цен. При этом приобретать россияне будут преимущественно «однушки» и «двушки», не привлекая ипотечные средства.

Ранее стало известно, что россияне бросились делать скидку на вторичные квартиры — разница между средней стоимостью квартир, заявленной в объявлении, и средней ценой реальных сделок на российском вторичном рынке жилья в апреле и мае 2024 года достигла рекордных 11 процентов.