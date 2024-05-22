Россияне бросились делать скидки на вторичную недвижимость

Жилфонд: разница между объявленной и реальной ценой на вторичку выросла на 11 %

Разница между средней стоимостью квартир, заявленной в объявлении, и средней ценой реальных сделок на российском вторичном рынке жилья в апреле и мае 2024 года достигла рекордных 11 процентов. К таким выводам пришли аналитики «Жилфонда», сообщает «Газета.Ru».

Традиционно разница составляет 7-8 процентов, заявили аналитики. Причину снижения стоимости эксперты увидели в резком замедлении покупательской активности на фоне высокой ключевой ставки Центробанка (ЦБ) на уровне 16 процентов. Количество сделок на вторичном рынке из-за этого упало на 25-30 процентов в годовом выражении. Цены на вторичное жилье, несмотря на падение спроса, в настоящее время остаются на прежнем уровне, указали специалисты.

Ранее стало известно, что в апреле 2024 года в Москве оказалось зарегистрировано 13,08 тысячи сделок на вторичном рынке жилья — на 9,3 процента больше, чем в марте. Эксперты объяснили такую динамику отложенным спросом.