Москвичи бросились скупать вторичное жилье

Спрос на вторичное жилье в Москве вырос на 9,3 процента за месяц

В апреле 2024 года в Москве зарегистрировано 13,08 тысячи сделок на вторичном рынке жилья. Этот показатель на 9,3 процента превышает мартовский (11,97 тысячи), сообщает РБК со ссылкой на данные Росреестра.

При этом показатель апреля этого года на 12,5 процента уступает аналогичному периоду прошлого года (14,95 тысячи), но на 14,8 процента превосходит апрель 2022 года (11,39 тысячи).

С начала года наблюдается поступательный рост числа переходов прав на вторичном рынке. Апрель показал максимальный с января результат по числу регистраций сделок при покупке готовых квартир, заявил руководитель управления Росреестра по Москве Игорь Майданов.

Рост числа сделок в апреле связан с отложенным спросом, уверена директор офиса продаж вторичной недвижимости Est-a-Tet Юлия Дымова. Покупатели поняли, что ставка Центробанка (ЦБ) остается на прежнем уровне и нужно действовать в существующих условиях, объяснила эксперт.

Ранее были названы города со снижением цен на вторичном рынке. Из 19 точек лидерам оказались Ростове-на-Дону и Ленинградской области, где а мае произошло снижение на два процента относительно марта.